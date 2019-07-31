Сначала столкнулись только два автомобиля

фото: Патрульная полиция

В Днепре произошло тройное ДТП: столкнулись BMW, Chery и Daewoo https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B4%D1%82%D0%BF%20%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B4%D1%82%D0%BF%20%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80 2019-07-31T11:33:18+03:00 Днепр Сначала столкнулись только два автомобиля

В Днепре в ДТП попали три легковых автомобиля. Об этом говорится в сообщении патрульной полиции Днепропетровской области.

Так, по информации правоохранителей, на Южном мосту водитель BMW, заезжая на мост, не пропустил автомобиль Chery, который двигался по мосту. Из-за этого произошло столкновение.

В то время, когда водители разговаривали, водитель Daewoo не выбрал безопасную скорость, и совершил столкновение с автомобилем Chery.

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В ДТП пострадала пассажирка одной из машин, ее госпитализировали в местную больницу.

Во время разговора с участниками происшествия патрульные обнаружили, что водитель автомобиля Daewoo был пьян. Результат алкотеста показал 2,75 промилле.

По данному факту на водителя патрульные составили соответствующие административные материалы.

Напомним, в Оболонском районе Киева столкнулись Hyundai Accent, Hyundai Elantra, Volkswagen Jetta и автобус. Жуткое ДТП произошло 30 июля около 22:10 на улице Днепроводской. В результате пострадали маленькие дети и женщина.

Кроме этого, на Закарпатье грузовой автомобиль упал в реку. Авария произошла в Межгорском районе. 32-летний житель села Лопушное, двигаясь на грузовом автомобиле по лесной дороге, не справился с управлением и перевернулся в реку.

Также, в Киеве внедорожник Nissan влетел в легковушку Volkswagen .

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