В Днепре произошло тройное ДТП: столкнулись BMW, Chery и Daewoo

В Днепре в ДТП попали три легковых автомобиля. Об этом говорится в сообщении патрульной полиции Днепропетровской области.
Так, по информации правоохранителей, на Южном мосту водитель BMW, заезжая на мост, не пропустил автомобиль Chery, который двигался по мосту. Из-за этого произошло столкновение.
В то время, когда водители разговаривали, водитель Daewoo не выбрал безопасную скорость, и совершил столкновение с автомобилем Chery.
В ДТП пострадала пассажирка одной из машин, ее госпитализировали в местную больницу.
Во время разговора с участниками происшествия патрульные обнаружили, что водитель автомобиля Daewoo был пьян. Результат алкотеста показал 2,75 промилле.
По данному факту на водителя патрульные составили соответствующие административные материалы.
Напомним, в Оболонском районе Киева столкнулись Hyundai Accent, Hyundai Elantra, Volkswagen Jetta и автобус. Жуткое ДТП произошло 30 июля около 22:10 на улице Днепроводской. В результате пострадали маленькие дети и женщина.
Кроме этого, на Закарпатье грузовой автомобиль упал в реку. Авария произошла в Межгорском районе. 32-летний житель села Лопушное, двигаясь на грузовом автомобиле по лесной дороге, не справился с управлением и перевернулся в реку.
Также, в Киеве внедорожник Nissan влетел в легковушку Volkswagen .
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