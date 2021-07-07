Українська
$ 27,25
32,26
  1. Новости в регионах
  2. Новости Днепра

В Днепре прорвало газовую и водную трубы: фонтан из грязи бил из-под земли (видео)

7 июля 2021 11:12

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Сотрудники коммунальной службы приехали вернуть людям воду, но случайно оставили еще и без газа

Газовую трубу повредили во время раскапывания земли. Фото: Информатор, коллаж "Сегодня"

Газовую трубу повредили во время раскапывания земли. Фото: Информатор, коллаж "Сегодня"

В Днепре коммунальщики выехали на вызов в один из спальных районов для устранения прорыва трубы. Однако во время раскапывания земли, они случайно задели газовую трубу, повредив ее.

Как сообщает корреспондент "Сегодня" Елена Клименко, в результате газ под высоким давлением начал выбрасывать из ямы воду с кусками грунта. Фонтан поднялся на несколько метров. А резкий запах газа было слышно на большом расстоянии.

Реклама

Читайте также: Образовались провалы и смыло асфальт. В Киеве прорвало трубу (видео)

Не пропусти!
Видео голов и обзор матча Италия – Испания в полуфинале Евро-2020
Италия и Испания встречались в полуфинале Евро-2020

На место прибыла газовая служба, которая перекрыла подачу газа.

Ранее мы сообщали, что в Харькове прорвало трубу водопровода. Поток воды подтопил частные участки, поврежден забор одного из домов.

Реклама

Также напомним, в пригороде Киева прорвало газопровод. На месте аварии образовалась огромная земляная воронка, а вот сооружения – не пострадали.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

"Это го*но здесь сидит". В Днепропетровской области священник нахамил зрителям – видеоДнепр
В Днепре охранники пляжа натравили на отдыхающих ротвейлера (видео)
В Днепре охранники пляжа натравили на отдыхающих ротвейлера (видео)Днепр
Авто вспыхнуло после жесткого столкновения. В Днепре в ДТП погибла девушка (фото, видео)
Авто вспыхнуло после жесткого столкновения. В Днепре в ДТП погибла девушка (фото, видео)Днепр
Скорые, полиция и раненый: в Днепре развернулось побоище
Скорые, полиция и раненый: в Днепре развернулось побоищеДнепр
Украинец жестоко расправился с бывшей в Днепре – на женщине нет живого места
Украинец жестоко расправился с бывшей в Днепре – на женщине нет живого местаДнепр
Поехал на футбол, но повернул в сторону Донецка: в Днепропетровской области пропал мужчина
Поехал на футбол, но повернул в сторону Донецка: в Днепропетровской области пропал мужчинаДнепр

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять