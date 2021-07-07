В Днепре прорвало газовую и водную трубы: фонтан из грязи бил из-под земли (видео)

Сотрудники коммунальной службы приехали вернуть людям воду, но случайно оставили еще и без газа

Газовую трубу повредили во время раскапывания земли. Фото: Информатор, коллаж "Сегодня"

В Днепре коммунальщики выехали на вызов в один из спальных районов для устранения прорыва трубы. Однако во время раскапывания земли, они случайно задели газовую трубу, повредив ее.

Как сообщает корреспондент "Сегодня" Елена Клименко, в результате газ под высоким давлением начал выбрасывать из ямы воду с кусками грунта. Фонтан поднялся на несколько метров. А резкий запах газа было слышно на большом расстоянии.

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На место прибыла газовая служба, которая перекрыла подачу газа.

Ранее мы сообщали, что в Харькове прорвало трубу водопровода. Поток воды подтопил частные участки, поврежден забор одного из домов.

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Также напомним, в пригороде Киева прорвало газопровод. На месте аварии образовалась огромная земляная воронка, а вот сооружения – не пострадали.