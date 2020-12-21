В Днепре прорвало трубу: водой залило целый двор (видео)

В Днепре под воду ушел целый двор. В одном из спальных районов рванул водопровод.
Об этом сообщают новости "Сегодня".
В результате аварии залило двор школы, детскую площадку и дороги между домами. Местные жители жалуются, что бить из-под земли начало еще вчера после обеда, но бригады работников так и не дождались.
В "Днепрводоканале" заявили, что получили заявку только сегодня утром. На место уже вывезли технику. До вечера обещают залатать трубу и подать питьевую воду в близлежащие дома.
Сейчас от самого "потопа" осталось несколько больших луж. За ночь они замерзли и стали аттракционом для местных детей.
Напомним, недавно на Троещине из-за прорыва трубы образовалось озеро.
Кроме того, в Одессе на улице Королева произошел прорыв трубы, и потоком воды за 30 минут вымыло яму глубиной в человеческий рост.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк