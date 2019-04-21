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В Днепре прошел масштабный субботник с сортировкой мусора и высадкой кленов

Сегодня, 19:40

После плодотворной работы участников субботника накормили вкусным пловом

Собирали и сортировали. Фото: пресс-служба Днепровского горсовета
Собирали и сортировали. Фото: пресс-служба Днепровского горсовета.

В субботу в зеленых зонах Днепра кипела работа. Активисты совместно с городскими предприятиями и местными чиновниками приводили в порядок городские скверы и целые улицы.

Так, в парке Новокодакский, который находится на ж/м Красный Камень, и в парке Приднепровский, что разместился в районе стадиона "Авангард", состоялся экомарафон, в котором приняли участие десятки местных жителей. Для горожан также выступали детские творческие коллективы, на выступление которых они могли отвлечься в перерыве. Кроме того, во время субботника горожане учились сортировать мусор.  

"Сортируем по четырем группам: стекло, бумага, пластик и металл с тетрапаком. После субботника мусор отправим на предприятия, с которыми есть предварительная договоренность о переработке. Очень хорошо, что сегодня на мероприятие пришли много людей. Столько жителей города неравнодушны к природе и хотят вместе делать Днепр чище", — отметил координатор проекта "Экологический патруль" Владимир Киселев.

В одном парке Приднепровский за несколько часов горожане собрали порядка 10 кубометров мусора. Для его сбора в мэрии выделили технику, при помощи которой мусор доставили на переработку.

Не менее интересным для местных жителей оказался и субботник на ул. Гладкова в районе 12 Квартала — там за несколько часов участники высадили на аллее порядка 120 молодых кленов. Во время высадки саженцев маленьких днепрян развлекали аниматоры. Уже после плодотворной работы участников субботника накормили вкусным пловом.

Ранее мы писали, что Днепр погряз в мусоре: жители убирают отходы, а мэр обещал им призыТакже сообщалось, что в Днепре набирает обороты мусорный скандал.

Стоит добавить, что в Украине общая площадь свалок мусора равна территории Дании - это более 43 тысяч квадратных километров. По самым скромным подсчетам, неофициальных свалок – более 35 тысяч. Официальных – шесть тысяч. На этих свалках образовалось 54 млн кубометров мусора, а для его вывоза понадобится 625 тысяч грузовых вагонов.

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Тег мусор, субботник, сортировка, сортировка мусора

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АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

Сегодня

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