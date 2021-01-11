Сейчас она находится в изоляторе

В Днепре 29-летняя нетрезвая водительница на BMW бросила бутылку в копов. Нарушительница отказалась проходить тест на алкоголь и обругала полицейских.

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Как рассказали в пресс-службе областной патрульной полиции, инцидент произошел 10 января около 4:00. На спецлинию "102" поступило сообщение от неравнодушного гражданина, который сообщил о пьяной девушке за рулем.

Полицейские обнаружили указанное транспортное средство на улице Баррикадной. Во время общения с девушкой информация заявителя подтвердилась.

Она вела себя неадекватно, вызывающе, от освидетельствования отказалась, ругалась в сторону патрульных, включила громко музыку в авто. Когда патрульная подошла, чтобы сделать ей замечание, дебоширка бросила в нее стеклянную бутылку, чем нанесла телесные повреждения.

Видео: facebook.com/dnipropolice

Гражданку задержали и вызвали следственно-оперативную группу. На нее составили протокол по статье "управление в состоянии опьянения" и доставили в Шевченковское отделение полиции.

В тренде В Днепре пьяная водительница на BMW бросила бутылку в копов (видео)

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Предварительно, ей грозит ответственность по статье "умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких или средней тяжести телесных повреждений".

Ранее мы сообщали, что во Львове мужчина напал на патрульных.

Также напомним, в Одессе двое парней избили копа и забрали его пистолет. Нападение произошло на закрытой территории.

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