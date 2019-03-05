В Днепре пьяная женщина закрылась в квартире с ребенком и включила газ
Ребенка госпитализировали, а женщину доставили в отделение полиции
В Днепре женщина закрылась в квартире со своим двухлетним ребенком и включила газ. Чтобы спасти ребенка, копам пришлось проникнуть в помещение через окно. Об этом сообщили в отделе коммуникаций Патрульной полиции в Днепропетровской области.
О случившемся на горячую линию "102" сообщила мать женщины. Она рассказала, что ее дочь в состоянии алкогольного опьянения закрылась в квартире с ребенком и никого в нее не пускает. При этом в помещении женщина открыла газ.
"Поскольку мать ребенка не шла на контакт с инспекторами и в грубой форме реагировала на какие-либо обращения, с разрешения владельца квартиры они проникли в помещение через окно. В квартире патрульные почувствовали резкий запах газа, оперативно нашли источник утечки и ликвидировали его. Двухлетнего ребенка сразу госпитализировали для полного обследования", – рассказали в отделе коммуникаций Патрульной полиции области.
Женщину задержали и доставили в отделение полиции, после чего ее забрала специализированная бригада "скорой помощи".
Напомним, недавно в Днепре в одном из домов на улице Гладкова полицейские обнаружили полугодовалого мальчика, который находился в квартире с нетрезвой матерью.
А в Николаеве пьяная горе-мать бросила маленького сына с моста в реку.
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