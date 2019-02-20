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В Днепре пьяный водитель легковушки ездил по городу с детьми в салоне 

Сегодня, 05:39

Мужчину остановили правоохранители, в его крови обнаружили 2,05 промилле алкоголя

Фото: Pixabay
В Днепре пьяный водитель легковушки ездил по городу с детьми в салоне  //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c85/c0b/5c5c85c0bb21a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c85/c0b/5c5c85c0bb21a.jpg Днепр Мужчину остановили правоохранители, в его крови обнаружили 2,05 промилле алкоголя

В Днепре полицейские на проспекте Героев за нарушение правил дорожного движения остановили автомобиль. Оказалось, что водитель управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции в Днепропетровской области.

Кроме того, в салоне автомобиля ВАЗ находились двое несовершеннолетних детей. Во время беседы с водителем копы предложили ему пройти тест, который показал, что в крови горе-водителя было 2,05 промилле алкоголя.

"В салоне автомобиля инспекторы заметили двух малолетних детей, жизни которых отец сознательно подверг опасности. Стражи порядка вызвали на место происшествия мать маленьких пассажиров. Женщина мгновенно приехала, патрульные убедились, что детям ничего не угрожает, и передали их матери", – рассказали в управлении Патрульной полиции.

На водителя был составлен протокол по статье 130 КУпАП ("Управление автомобилем в состоянии опьянения"). А по месту проживания детей направили сотрудников ювенальной превенции.

Напомним, недавно в Днепре грузовик с пивом попал в серьезное ДТП. 

Мы также рассказывали, что в Днепре мужчина скрывался на автомобиле от полиции и попал в аварию.

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Тег дети, Днепр, задержание, легковушка, пьяный водитель

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АВТОР:

Журавель Максим

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