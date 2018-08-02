В Днепре пьяный военный устроил ДТП

Сегодня ночью в Днепре, где вспыхнула иномарка с детьми в салоне, легковой автомобиль ВАЗ, под управлением пьяного сержанта ВСУ, врезался в бетонные плиты. Об этом сообщает местное издание "Информатор".

Авария произошла приблизительно в 3:00. Как сообщили в полиции, сначала пассажиры и водитель ВАЗ говорили, что ни в какую аварию не попадали, и вообще, просто гуляли поблизости. Но полицейские нашли в автомобиле военную форму и документы военного, который и устроил ДТП. В крови мужчины было 2,35 промилле алкоголя.

В свою очередь, правоохранители составили протокол по ст.124 и по части 4 ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения), а также постановление по части 1 ст.126 (управление транспортным средством без документов).

Ранее сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Несмотря на почти 12% рост ДТП в 2016 году, или на 16 тысяч случаев в год, количество тяжелых происшествий упало на 20% — погибло на 816 человек меньше, чем в 2015 году.

Также в феврале сообщалось, что в 2017 году пьяные водители устроили почти шесть тысяч ДТП в Украине. Из-за преступного поведения владельцев авто погибло более ста человек.