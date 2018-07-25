Ночью в Днепре пятеро мужчин избили пьяного подростка. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Днепропетровской области.

Инцидент произошел в 2:00 на Сичеславской набережной в ресторане "1001 ночь". О случившемся в полицию заявила одна из охранных фирм города, которая сообщила, что на подростка напали посетители ресторана.

"Компания из пяти человек выбежала из заведения и побежала за 16-летним парнем. В последствии подростка в состоянии алкогольного опьянения нашли с переломом челюсти. Он с трудом пояснил, что телесные повреждения ему нанесли руками и ногами неизвестные люди, которые скрылись в неизвестном направлении. На место вызвали скорую помощь, которая увезла пострадавшего на Космическую в отделение челюстно-лицевой хирургии", – рассказала "Сегодня" пресс-секретарь полиции области Людмила Копыленко.

Чтобы найти напавших на подростка людей, полицейские стали прочесывать прилегающую территорию. В какой-то момент стражи порядка заметили подозрительного мужчину, который, увидев полицию, начал убегать.

"С помощью двух экипажей был задержан 21-летний парень. Потерпевший опознал его и сообщил, что именно он наносил ему удары в лицо. Задержанного доставили в Соборное отделение полиции", – отметили в управлении.

Примечательно, что сам пострадавший в больнице отказался от рентгена, анализов и лечения. Копы связались с его отцом, но тот сообщил, что забрать ребенка из больницы сможет только утром. Мужчина также не уточнил, где находится мать школьника.

Напомним, недавно в Днепре произошла массовая драка между Муниципальной полицией и горожанами – в ход пошло оружие. Были задержаны пять человек, которые в стражей порядка бросались камнями и обливали их зеленкой.

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