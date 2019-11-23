В Днепре пятеро неизвестных в балаклавах избили двоих активистов

/ Фото: Facebook

В Днепре пятеро неизвестных, спрятавших лица за балаклавами, напали на двоих активистов организации "Сообщество активной молодежи – САМ", и жестоко их избили.

Председатель правления Общественной организации "ZMINA. Центр прав человека" Татьяна Печончик в своем Facebook призвала полицейских тщательно расследовать нападение и разыскать виновных.

"Нападения на активистов продолжаются. Вчера поздно вечером в Днепре напали на активистов общественной организации "Сообщество активной молодежи – САМ". Пятеро молодых людей в балаклавах ворвалась в помещение местной "Просвіти" и избили Владислава Мельника и Верослава Цюпьяка", – заявила она.

По словам Печончик, волонтеры получили травмы черепа, челюсти и носа – они отправились в больницу, сняли побои и написали заявление в полицию.

В свою очередь, копы сообщили, что ими было открыто уголовное производство по факту нападения на активистов и квалифицировали его как "хулиганство". Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия, опрашивают свидетелей и разыскивают злоумышленников.

Напомним, ранее в Харьковской области неизвестные обстреляли автомобиль местного активиста. За расследование инцидента уже взялись копы, которые рассказали, что стрельба произошла на грунтовой дороге вблизи села Подсреднее. По словам активиста, неизвестные несколько раз из автомобиля открыли огонь по его машине.

Отметим, что стрельба на улицах Украины случается чуть ли не каждый день. Часто она начинается прямо в оживленных общественных местах. Что делать, когда рядом с вами разворачивается конфликт с применением огнестрельного оружия – разбирались новости "Сегодня".

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