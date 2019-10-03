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В Днепре разбили коллектор, чтобы спасти собаку: появилось видео

3 октября, 14:21

Животное в "ловушке" заметил прохожий

В Днепре спасатели чтобы вытащить собаку из коллектора, ломом выбили боковую стенку.

Как выяснилось, в службу спасения позвонил прохожий, который заметил животное в "ловушке". Собаку из коллектора вытаскивали пятеро спасателей. Сейчас пес вполне здоровый и невредимый.

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Напомним, недавно в Черкасской области из заброшенного колодца вытащили ротвейлера. Пес неделю просидел в яме, пока жители Смелы не обратили внимание на его скулеж. Оказалось, что ротвейлера зовут Афоня, и семья его хозяев все это время искала своего любимца.

Ранее сообщалось, что в Ровно спасатели ГСЧС, возвращаясь с ликвидации пожара, сняли с дерева кота. Со слов местных жителей, он там находился более четырех суток – на тонкой ветке и на высоте примерно третьего этажа (9 метров) и громко орал.

А во Львове патрульные освободили из закрытого автомобиля щенка охотничьей породы курцхаар (немецкий пойнтер), который умирал от жары и жажды.

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Днепр собака спасатели спасение коллектор ГСЧС

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