В Днепре разоблачили бордель, замаскированный под массажный салон: опубликовано видео

Сегодня, 13:36

За оказание "услуг" девушки получали от 500 до нескольких тысяч гривен

Скриншот
Скриншот

В Днепре полицейские задержали организаторов преступного "бизнеса" – борделя, который маскировался под салон эротического массажа. Злоумышленники активно рекламировали свое заведение – раздавали листовки, визитки и размещали объявления в интернете и предлагали работу "массажисток" молодым девушкам.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, 16 мая во время санкционированных обысков копы "задержали троих сутенеров, пятерых проституток и троих клиентов, которым предоставляли услуги сексуального характера". Изъяты денежные средства, мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другие вещественные доказательства.

"Установлено, что организаторы – жители Днепропетровской области в возрасте от 24 до 28 лет. В январе текущего года они арендовали офисное помещение и оборудовали его под бордель и привлекли к работе проститутками семерых девушек в возрасте от 18 до 35 лет. Все они – жительницы Днепра и Днепропетровской области, которые оказались в тяжелом материальном положении", – добавили полицейские.

Также стало известно, что за "работу" девушки получали от 500 до нескольких тысяч гривен, в зависимости от вида услуг и их продолжительности, однако большую часть средств забирали организаторы борделя.

Открыты уголовные производства по фактам сутенерства и вовлечения в занятия проституцией, решается вопрос о вручении мужчинам сообщения о подозрении.

Напомним, ранее в Запорожье за день копы разоблачили сразу два борделя и опубликовали видео "общения" с задержанными проститутками и сутенерами.

А перед этим в Одесском аэропорту задержали иностранного сутенера, переправлявшего девушек в Турцию. Кроме того, на пункте пропуска "Краковец" был задержан иностранец, который вез украинок за границу:  харьковчанок 22 и 27 лет пытались "трудоустроить" в сфере оказания интимных услуг.
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Источник:

"Сегодня"

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