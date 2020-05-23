В Днепре разоблачили бордели, действовавшие в арендованных квартирах (фото)

Организаторы "бизнеса" зарабатывали по 400 тысяч гривен в месяц

В Днепре полицейские разоблачили три борделя, организованных в арендованных квартирах, которые приносили "устроителям" по 400 тысяч гривен дохода ежемесячно.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, подобный "бизнес" может обойтись организаторам тюремным сроком на срок до пяти лет.

"Информация о функционировании борделей поступила в полицию в феврале 2020 года. Было открыто уголовное производство по статье "создание или содержание мест разврата и сводничество). 21 и 22 мая … были проведены обыски в борделях", - говорится в сообщении.

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В ходе следственных действий были изъяты вещественные доказательства незаконной деятельности, которые подтверждали факт предоставления услуг сексуального характера.

"Сейчас предпринимаются меры для установления организаторов нелегального бизнеса, которые арендовали в Днепре квартиры и оборудование их под места разврата. Как установили полицейские, злоумышленники вербовали молодых женщин, предлагая им заработок за оказание интимных услуг", - добавили копы.

По данным следствия, "клиентов" подыскивали через Сеть и предлагали им сексуальные услуги за тысячу гривен.

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"В ходе обысков по одному из адресов находилась администратор, которая организовывала работу девушек и принимала деньги за предоставление интимных услуг. Также были установлены девять проституток и один клиент", – заявили в полиции.

На трех женщин составили административные протоколы по факту занятия проституцией.

Напомним, что в Кривом Роге разоблачили стриптиз-клубы, в которых клиентам предлагали получить "дополнительные услуги". Ежемесячные доходы этих борделей превышали миллион гривен.

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Кроме того, не так давно в Днепре и Ровно полицейские пресекли работу четырех порностудий.

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