В Днепре ребенка-сироту пытались лишить квартиры
Предоставив поддельные документы, мужчина незаконно завладел квартирой и продал ее
Днепровский апелляционный суд поддержал позицию прокуратуры области и оставил без изменений решение суда первой инстанции, которым государству возвращено недвижимое имущество, истребовано его из незаконного владения и передано в пользование ребенку-сироте, сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.
"Установлено, что с 1977 года семья мальчика была зарегистрирована и проживала в неприватизированной квартире в г. Днепр, и после смерти матери право пользования квартирой перешло к ее несовершеннолетнему сыну. Однако в период с 2016-2017 гг. квартира неправомерно выбыла из государственного жилищного фонда", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в суд обратился гражданин с иском о признании за ним права собственности на указанное жилье в порядке наследования, зная, что ни он, ни его родственники в спорной квартире никогда не проживали. Предоставив поддельные документы, мужчина незаконно завладел государственным недвижимым имуществом и в дальнейшем продал его третьим лицам.
Решением Красногвардейского районного суда г. Днепропетровска удовлетворен иск первого заместителя прокурора области Романа Соскова, признано право собственности государства на квартиру и передано в пользование ребенку-сироте.
Не согласившись с таким решением суда, жители квартиры подали апелляционную жалобу, которую в дальнейшем апелляционный суд оставил без удовлетворения.
Ранее мы писали, что сирота из Днепра пытается отстоять свое право на материнскую квартиру. Почти год 15-летний Никита Казаков и его родные пытаются доказать – двухкомнатная квартира на окраине города принадлежит подростку и его бабушке.
Тем временем, в Запорожье ветерану АТО выделили комнату, в которой оказался труп. В комнате, где находилось тело, были выбиты окна, лежали горы мусора и не работала канализация.
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