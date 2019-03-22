В Днепре ребенка-сироту пытались лишить квартиры

Предоставив поддельные документы, мужчина незаконно завладел квартирой и продал ее

Фото: Pixabay

В Днепре ребенка-сироту пытались лишить квартиры //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/4f6/1a2/5c94f61a2e3c7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/4f6/1a2/5c94f61a2e3c7.jpg 2019-03-22T17:08:02+02:00 Днепр Предоставив поддельные документы, мужчина незаконно завладел квартирой и продал ее

Днепровский апелляционный суд поддержал позицию прокуратуры области и оставил без изменений решение суда первой инстанции, которым государству возвращено недвижимое имущество, истребовано его из незаконного владения и передано в пользование ребенку-сироте, сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

"Установлено, что с 1977 года семья мальчика была зарегистрирована и проживала в неприватизированной квартире в г. Днепр, и после смерти матери право пользования квартирой перешло к ее несовершеннолетнему сыну. Однако в период с 2016-2017 гг. квартира неправомерно выбыла из государственного жилищного фонда", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в суд обратился гражданин с иском о признании за ним права собственности на указанное жилье в порядке наследования, зная, что ни он, ни его родственники в спорной квартире никогда не проживали. Предоставив поддельные документы, мужчина незаконно завладел государственным недвижимым имуществом и в дальнейшем продал его третьим лицам.

Решением Красногвардейского районного суда г. Днепропетровска удовлетворен иск первого заместителя прокурора области Романа Соскова, признано право собственности государства на квартиру и передано в пользование ребенку-сироте.

Не согласившись с таким решением суда, жители квартиры подали апелляционную жалобу, которую в дальнейшем апелляционный суд оставил без удовлетворения.

Ранее мы писали, что сирота из Днепра пытается отстоять свое право на материнскую квартиру. Почти год 15-летний Никита Казаков и его родные пытаются доказать – двухкомнатная квартира на окраине города принадлежит подростку и его бабушке.

Тем временем, в Запорожье ветерану АТО выделили комнату, в которой оказался труп. В комнате, где находилось тело, были выбиты окна, лежали горы мусора и не работала канализация.

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