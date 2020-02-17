В Днепре рэкетиры на Audi во время погони влетели в людей: погиб мужчина

В ДТП пострадал сын погибшего и еще один мужчина

Фото: Патрульная полиция Днепропетровской области

В Днепре погоня за рэкетирами закончилось трагично – преступники на автомобиле влетели в людей. Один из пешеходов погиб на месте, сообщили в пресс-службе местной полиции.

Как выяснилось, копы обратили внимание на Audi, когда его пассажир открыл заднюю дверь во время движения и начал звать на помощь. Полицейские бросились мужчине на помощь и попытались остановить преступников. На требование патрульных остановиться никто не реагировал – автомобиль только ускорился.

Погоня продолжалась около 10 минут. На одном из перекрестков проспекта Слободского и улицы Воронежской водитель Audi не справился с управлением и сбил трех пешеходов. Мужчина и ребенок получили тяжелые травмы. Еще один мужчина, отец ребенка, погиб на месте.

После этого из авто выбежали три человека. Двое бросились наутек, а другой побежал к патрульным. По словам мужчины, преступники забрали у него автомобиль, а его самого везли в неизвестном направлении.

Полицейские догнали двух беглецов и задержали их. В салоне машины нашли оружие. Позже выяснилось, что за рулем Audi находился мужчина, который уже был в розыске Сакским отделением полиции ГУМВД Украины в АР Крым и Севастополе за вымогательство.

Теперь преступникам грозит ответственность по таким статьям: "нарушение правил безопасности дорожного движения", "незаконное обращение с оружием", "незаконное лишение свободы" и "незаконное завладение транспортным средством".

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

Также смотрите в сюжете о том, почему украинцы не пристегиваются за рулем и как с этим собираются бороться активисты и власть:

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