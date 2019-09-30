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В Днепре бетоном с многоэтажки завалило улицу

30 сентября, 17:43

Обломки бетонов засыпали улицу и повредили автомобиль

В Днепре обломки бетонных блоков, упавшие с высоты, засыпали улицу и повредили автомобиль, стоявший у новостройки.

В салоне машины никого не было, и потому обошлось без пострадавших. Повезло и прохожим – куски бетона упали за несколько секунд после того, как люди прошли по улице.

Пока что рабочие не могут пояснить, почему это произошло. А жители соседних домов требуют тщательно проверить качество сооружения этого дома.

Напомним, в Черкасской области на строительстве многоэтажки в Умани произошла трагедия – несовершеннолетний парень сорвался с высоты и погиб. По данному факту правоохранители открыли уголовное производство.

Кроме этого, мы сообщали, что в Харькове стена обрушилась на ограждение, которое придавило случайную прохожую . Строители сносили старое здание на рынке, в результате случился обвал.

Также, в Польше на строительстве нового газопровода погиб гражданин Украины . Трагический инцидент произошел в населенном пункте Погурска Воля недалеко от Тарнува в Малопольском воеводстве. При строительстве нового газопровода огромная труба весом около десяти тонн скатилась в раскоп, где был мужчина. Коллеги-строители пытались ему помочь.

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Днепр плита бетон

Источник: Сегодня

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