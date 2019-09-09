В Днепре СБУ разоблачила оптового торговца наркотиками

По ценам черного рынка стоимость наркотиков оценили в 750 тысяч гривен

СБУ разоблачила крупного торговца наркотиками в Днепре / Фото: СБУ

В Днепре сотрудники Службы безопасности Украины пресекли оптовую продажу наркотиков, которую вел местный житель. Было установлено, что нелегальные вещества он получал по почте, а потом их перепродавал.

Как сообщили в пресс-центре спецслужбы, наркотики и психотропы мужчина реализовал посредством так называемой системы "закладок", а клиентов он находил через специально созданный сайт и интернет-канал.

Во время обысков по месту жительства у подозреваемого нашли коноплю, метамфетамин, МДМА, ЛСД (психотропы. — Авт.) и амфетамин. В общей сложности, вес наркотиков составил более одного килограмма, а сам товар по цене "черного" рынка стоит около 750 тысяч гривен.

Кроме того, была обнаружена компьютерная техника, деньги и мобильные телефоны. Доказательства изъяли и направили на экспертизу.

"В рамках уголовного производства, открытого по статье "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов", продолжаются следственно-оперативные мероприятия для установления и привлечения к ответственности вторых лиц, причастных к незаконным действиям", — сообщили в пресс-службе СБУ.

Оперативники также будут проверять информацию о причастности фигуранта дела к вовлечению в преступную деятельность других людей и направления их за границу для занятия наркобизнесом.

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