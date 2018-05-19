В Днепре СБУ задержала на взятке главу районного отделения полиции

Сегодня, 21:35

Майор полиции требовал от местного жителя четыре тысячи долларов США

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке временно исполняющего обязанности начальника одного из районных отделений Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что майор полиции требовал от местного жителя четыре тысячи долларов США. За указанную сумму чиновник обещал непривлечение к уголовной ответственности за подделку идентификационных номеров транспортного средства и возвращение авто.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника на одной из улиц областного центра во время получения всей суммы взятки.

Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование.

Операция по разоблачению противоправных действий чиновника проводилась совместно с военной прокуратурой и управлением внутренней безопасности полиции.

Как сообщалось, в Мариуполе на взятке поймали начальника таможенного поста.

А в Днепропетровской области начальница районного отдела Госгеокадастра дважды вымогала взятки с супружеской пары за оформление земли, получив в общей сложности 30 тысяч гривен.

Также мы писали, что запорожский чиновник вымогал взятки, наживаясь на детях.
взятка, сбу, взяточничество

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