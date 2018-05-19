В Днепре СБУ задержала на взятке главу районного отделения полиции
Майор полиции требовал от местного жителя четыре тысячи долларов США
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке временно исполняющего обязанности начальника одного из районных отделений Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Правоохранители установили, что майор полиции требовал от местного жителя четыре тысячи долларов США. За указанную сумму чиновник обещал непривлечение к уголовной ответственности за подделку идентификационных номеров транспортного средства и возвращение авто.
Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника на одной из улиц областного центра во время получения всей суммы взятки.
Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование.
Операция по разоблачению противоправных действий чиновника проводилась совместно с военной прокуратурой и управлением внутренней безопасности полиции.
Как сообщалось, в Мариуполе на взятке поймали начальника таможенного поста.
А в Днепропетровской области начальница районного отдела Госгеокадастра дважды вымогала взятки с супружеской пары за оформление земли, получив в общей сложности 30 тысяч гривен.
Также мы писали, что запорожский чиновник вымогал взятки, наживаясь на детях.
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