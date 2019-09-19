В Днепре сгорела лодочная станция: появилось видео

Здание пылало так, что пожар был виден во всех районах города

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В Днепре сгорела старая лодочная станция – двухэтажное деревянное здание пылало так, что дым поднимался на несколько метров. Пожар был виден во всех районах города.

Когда прибыли пожарные, спасать уже было нечего. Пламя, которое едва не перебросилось на причал, еле потушили. Ни внутри, ни рядом со зданием лодочной станции ​​людей не было. Спасатели предполагают: помещение вспыхнуло, потому что не выдержала старая проводка.

"Сгорело около 600 квадратных метров. Сооружение деревянное, оно не эксплуатировалось. Сюда было проведено, по нашим данным, три тысячи вольт электроэнергии. Ее отключили, затем приступили к тушению. По словам очевидцев, это платформа. Но чья – сейчас будем разбираться", – рассказал начальник пожарно-спасательной части Николай Белый.

Ранее новости "Сегодня" уже писали, что в Киев и область охватили массовые крупные пожары. Так, возгорания происходили в экосистемах, на свалках мусора и в жилых домах. Вспыхнул пожар и в Чернобыльской зоне.

Также сообщалось о ЧП в Киеве: мужчина обстрелял спасателей, которые прибыли на ликвидацию пожара.

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