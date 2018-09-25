В Днепре школьники будут ездить со скидками
Детям решили дать скидку на проезд во всех видах транспорта
Депутаты Днепровского городского совета на последнем заседании приняли решение предоставить местным школьникам льготу на проезд в транспорте. Так, за поездку во всех видах городского электротранспорта и даже в маршрутках ученики школ будут платить на 25% и 50% меньше от установленного тарифа.
"Детям нужно иметь только ученические билеты с печатью школы. Эту льготу мы возмещаем в частности частным перевозчикам. Город дотирует муниципальный электротранспорт — даже после увеличения проезда до четырех гривен, потому что мы понимаем, что тариф в трамваях и троллейбусах семи гривен будет ударом по кошелькам днепрян", — отметил мэр Днепра Борис Филатов.
Проездные билеты с льготной стоимостью напечатают в ближайшее время. Пользоваться ими школьники смогут с сентября по май, тогда как во время каникул и в выходные дни скидка работать не будет. Между тем в сети днепряне с недовольством высказываются о пока что не работающих льготах
В общественном транспорте скидка в 25% и 50% сейчас недоступна. Обусловлено это отсутствием соответствующего проекта и необходимых для льгот билетов.
"Решение приняли, а платить по нему городу пока нечем. Да и самого механизма пока нет. Мы договорились с директором департамента транспорта о том, что предложим проект механизма. Сейчас наши специалисты занимаются его разработкой. Нужно согласовать и привести механизм в действие. Мы прилагаем все усилия, чтобы в маршрутках и автобусах льготы заработали как можно быстрее", — поделился с "Сегодня" глава профсоюза Днепропетровского профсоюза автомобилистов и автоперевозчиков Михаил Тонконогий.
Напомним, ранее мы писали о том, что льготникам Киева ограничат проезд в транспорте до 240 грн в месяц. Таким образом, бесплатно проехаться в день можно будет только один раз.
Также мы писали, что, по мнению экспертов, проезд в маршрутках может подорожать до 10 гривен. В Украине в приоритете интересы перевозчиков, а не пассажиров.
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