В Днепре школьники будут ездить со скидками

Депутаты Днепровского городского совета на последнем заседании приняли решение предоставить местным школьникам льготу на проезд в транспорте. Так, за поездку во всех видах городского электротранспорта и даже в маршрутках ученики школ будут платить на 25% и 50% меньше от установленного тарифа.

"Детям нужно иметь только ученические билеты с печатью школы. Эту льготу мы возмещаем в частности частным перевозчикам. Город дотирует муниципальный электротранспорт — даже после увеличения проезда до четырех гривен, потому что мы понимаем, что тариф в трамваях и троллейбусах семи гривен будет ударом по кошелькам днепрян", — отметил мэр Днепра Борис Филатов.

Проездные билеты с льготной стоимостью напечатают в ближайшее время. Пользоваться ими школьники смогут с сентября по май, тогда как во время каникул и в выходные дни скидка работать не будет. Между тем в сети днепряне с недовольством высказываются о пока что не работающих льготах

В общественном транспорте скидка в 25% и 50% сейчас недоступна. Обусловлено это отсутствием соответствующего проекта и необходимых для льгот билетов.

"Решение приняли, а платить по нему городу пока нечем. Да и самого механизма пока нет. Мы договорились с директором департамента транспорта о том, что предложим проект механизма. Сейчас наши специалисты занимаются его разработкой. Нужно согласовать и привести механизм в действие. Мы прилагаем все усилия, чтобы в маршрутках и автобусах льготы заработали как можно быстрее", — поделился с "Сегодня" глава профсоюза Днепропетровского профсоюза автомобилистов и автоперевозчиков Михаил Тонконогий.

Напомним, ранее мы писали о том, что льготникам Киева ограничат проезд в транспорте до 240 грн в месяц. Таким образом, бесплатно проехаться в день можно будет только один раз.

Также мы писали, что, по мнению экспертов, проезд в маршрутках может подорожать до 10 гривен. В Украине в приоритете интересы перевозчиков, а не пассажиров.