В Днепре скончался знаменитый экстремал, который освоил 44 вида спорта

Сегодня, 14:18

Среди видов спорта, которые освоил Юрий Ершов, горные лыжи и танцы на льду, альпинизм, дельта- и парапланеризм, виндсерфинг и водные лыжи, стрельба из пистолета и винтовки

Фото: facebook.com/dmytro.rybalka
Фото: facebook.com/dmytro.rybalka

Сегодня, 15 мая в Днепре скончался Юрий Ершов, председатель федерации водно- и горно-лыжного спорта Днепра. Об этом на своей странице в Facebook, сообщает его ученик Дмитрий Рыбалка.

"Ушла Легенда, но дело будет жить! Спасибо за то, что вы дали здоровый пример многим людям. Спасибо, что имел честь у вас учиться строить канатки. Ваше дело теперь и в далеком Казахстане. Будет справедливо, если вашим именем назовут улицу Днепра", – пишет Дмитрий Рыбалка.

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Юрий Ершов – председатель днепровской городской водной и горнолыжной федерации, за свою жизнь освоил 44 вида спорта. Среди них: горные лыжи и танцы на льду, альпинизм и ориентирование, дельта- и парапланеризм, виндсерфинг и водные лыжи, стрельба из пистолета и винтовки – это только те виды, по которым он имеет спортивные разряды. А есть еще такие, которыми владеет хоть и на любительском, но достаточно высоком уровне, – передает местный сайт "Горсовет".

За разработку первого в СССР воднолыжного стадиона, а также за проекты воднолыжной карусели и подвесной реверсивной дороги для буксировки лыжников в Днепре Ершов был удостоен звания "Изобретатель Советского Союза".

Когда Ершову было за 70, он покорил свою очередную горную вершину – пик Монблан. А до этого Килиманджаро и Эльбрус.

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А до тех пор, пока в прошлом году его не подкосило онкологическое заболевание, он каждое лето катал всех желающих на водных лыжах на Фрунзенском канале.

Для оказания помощи Юрию Ершову инициировали сбор денег.  На собранную у ближайшего окружения небольшую сумму денег спортсмену организовали домашнюю сиделку, которая навела порядок в доме, готовила еду и присматривала за больным.

Напомним, знаменитый мотогонщик утонул в озере, пытаясь спасти собаку.

Ранее мы писали, что в ЮАР от удара молнии умер 21-летний футболист Луанда НцхангасеДва месяца спортсмен находился в медикаментозной коме.

А в Хорватии футболист умер после попадания мяча в грудь. Футболист "Марсонии" Бруно Бобан был доставлен в больницу, где врачи констатировали его смерть.
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