В Днепре "скорая" попала в ДТП и перевернулась: есть пострадавшие (фото и видео)

Фото: dp.informator.ua

В Днепре произошло жуткое ДТП – легковушка Chevrolet врезалась в карету скорой помощи. Автомобиль медиков перевернулся на трамвайных путях.

Как сообщает "Информатор", автомобили не разминулись около 4:30 31 января на перекрестке проспектов Гагарина и Яворницкого. Как рассказали в патрульной полиции, Chevrolet ехал по проспекту Яворницкого в сторону центра, а "скорая" по проспекту Гагарина – в больницу Мечникова. Легковушка влетела в авто медиков.

На момент ДТП в "скорой", кроме медперсонала, никого не было. Как сообщает издание "Наше місто", в аварии травмы средней степени тяжести получили оба водителя. Их госпитализированы.

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Так как автомобиль перевернулся на трамвайных путях, движение трамвая №1 на том участке дороги было заблокировано. На месте ДТП было много осколков, среди них — разбитая "шашечка" такси. Скорее всего, водитель Chevrolet — таксист.

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Кроме того, момент столкновения попал на видео:

Ранее мы писали, что на протяжении 2019 года в Украине было зафиксировано 160 675 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 3454 человека.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

Также смотрите в сюжете о том, почему украинцы не пристегиваются за рулем и как с этим собираются бороться активисты и власть:

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