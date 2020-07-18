В Днепре сняли на видео, как мужчина избил женщину из-за места в маршрутке

В Днепре, где ранее водитель выбросил пассажира из маршрутки, в субботу, 18 июля, в маршрутном такси №101А конфликт между пассажирами закончился дракой.

Об этом сообщает "Информатор".

Так, по словам Михаила Тонконогого, главы профсоюза перевозчиков Днепра, женщина после посадки в маршрутку оплатила два места, так как к ней по пути должен был кто-то подсесть. Также некоторые очевидцы утверждают, что от нее был слышен запах спиртного. Однако, проигнорировав просьбы женщины, место заняла пенсионерка.

Далее между женщинами началась словесная перепалка. Несколько женщин, сидящих рядом, набросились на пассажирку с "плевками и вырыванием волос". Также в конфликт вмешался мужчина – он трижды нанес удар рукой по голове женщине, после чего она ударилась головой о перила и окно маршрутки.

Осторожно! На видео присутствуют сцены насилия и нецензурная лексика!

Затем группа "возмущенных" вытолкала пострадавшую из маршрутки, разорвав ей одежду.

Однако позже одна из пассажирок, которые ехали в салоне, рассказала свою версию произошедшего. Так, по ее словам, женщина не оплатила проезд и начала оскорблять людей, сидящих в маршрутке. Также очевидица утверждает, что женщина была сильно пьяна и в ходе конфликта ударила ногой по голове пожилую женщину. Мужчина якобы сначала просил пассажирку вести себя прилично, но после не сдержался и ударил ее. Свидетель произошедшего также добавила, что она позвонила в полицию после того, как женщину уже вывели из салона маршрутки.

Ранее в киевской маршрутке пассажиры поймали карманника, который обчистил сумку пассажирки, украв у нее мобильный телефон. Однако воровство не осталось незамеченным. Пассажиры задержали карманника, отобрали у него "добычу" и избили.

О том, за что в Николаеве водитель маршрутки избил пассажира, смотрите видео:

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