В Днепре собака нашла женщину, которая просидела в колодце двое суток
По данным СМИ, женщина пропала еще 22 марта в разгар рабочего дня
В Днепре, где ранее в студенческом парке нашли труп мужчины, собака нашла женщину, которая просидела в колодце двое суток.
Как сообщает пресс-служба ГСЧС Днепропетровской области, 24-го марта в 16:01 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что женщина упала в колодец на улице Баженова Шевченковского района города Днепр.
По прибытию к месту вызова спасатели с помощью лестницы и спасательной веревки достали женщину, гражданку 1952 года рождения из колодца и передали работникам скорой медицинской помощи.
В то же время, по данным местного издания Nikopolnews, женщина пропала еще 22 марта в разгар рабочего дня.
"Она просто ушла на обед и не вернулась. И нашли ее только через два дня. Отыскать женщину помогла собака по имени Спарки. Пострадавшая была в сознании, хотя просидела в капкане более двух суток", - говорится в сообщении.
Ранее в Хмельницкой области служебные собаки помогли раскрыть убийство.
Между тем, в Днепропетровской области проводится служебная проверка по факту травмирования собаки работником полиции в г. Кривой Рог.
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