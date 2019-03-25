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В Днепре собака нашла женщину, которая просидела в колодце двое суток

Сегодня, 02:24

По данным СМИ, женщина пропала еще 22 марта в разгар рабочего дня

Фото: Nikopolnews
Фото: Nikopolnews.
В Днепре собака нашла женщину, которая просидела в колодце двое суток //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/81e/9ce/5c981e9ceafb5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/81e/9ce/5c981e9ceafb5.jpg Днепр По данным СМИ, женщина пропала еще 22 марта в разгар рабочего дня

В Днепре, где ранее в студенческом парке нашли труп мужчины, собака нашла женщину, которая просидела в колодце двое суток.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС Днепропетровской области, 24-го марта в 16:01 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что женщина упала в колодец на улице Баженова Шевченковского района города Днепр.

По прибытию к месту вызова спасатели с помощью лестницы и спасательной веревки достали женщину, гражданку 1952 года рождения из колодца и передали работникам скорой медицинской помощи.

В то же время, по данным местного издания Nikopolnews, женщина пропала еще 22 марта в разгар рабочего дня.

"Она просто ушла на обед и не вернулась. И нашли ее только через два дня. Отыскать женщину помогла собака по имени Спарки. Пострадавшая была в сознании, хотя просидела в капкане более двух суток", - говорится в сообщении.

Ранее в Хмельницкой области служебные собаки помогли раскрыть убийство.

Между тем, в Днепропетровской области проводится служебная проверка по факту травмирования собаки работником полиции в г. Кривой Рог. 

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