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В Днепре состоялись соревнования по кросс-кантри

Сегодня, 14:55

Всего в заездах приняли участие более 70 мотоциклистов

В Днепре состоялись соревнования по кросс-кантри Днепр Всего в заездах приняли участие более 70 мотоциклистов

В Днепре в парке "Зеленый Гай" состоялись соревнования по кросс-кантри. В сквер, где организаторы нашли бездорожье, съехались спортсмены из разных уголков Украины.

Всего в заездах приняли участие более 70 мотоциклистов. Гоночные трассы разделили на три типа: легкая, средняя и жесткая. Каждый из участников должен был пересечь финишную черту максимально быстро и технично. В конце соревнований все участники получили памятные призы.

Накануне 200 человек приняли участие в забеге вдоль набережной в Днепре. Победители самой длинной дистанции заработали денежные призы, а маленькие участники получили сладости.

Ранее мы писали, что в Песочине Харьковской области прошли собачьи бега. Соревновались четвероногие спортсмены разных пород. Перед стартом четвероногие спортсмены не сдерживались, ведь знали – побегают в хорошей компании. Организаторы соревнования уверены, что бегать любят как и породистые, так и беспородные собаки. Главное – найти общий язык с четвероногим спортсменом.

Также смотрите, как мотоциклисты из Киева покорили Карпаты. Ребята преодолели почти 2 тысячи километров на малокубатурных мотоциклах.

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Тег соревнования, мотоциклисты, организаторы, спортсмены

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АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

Сегодня

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