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В Днепре состоялся второй отборочный этап всеукраинского конкурса "Авиатор"

Сегодня, 22:11

Сотня победителей получат возможность пообщаться с лидерами мирового авиастроения на авиасалоне Ле Бурже во Франции

В Днепре состоялся второй отборочный этап всеукраинского конкурса "Авиатор" Днепр Сотня победителей получат возможность пообщаться с лидерами мирового авиастроения на авиасалоне Ле Бурже во Франции

Второй отборочный этап всеукраинского конкурса "Авиатор" состоялся в Днепре. Это уже восьмой ежегодный конкурс для студентов профильных вузов, организованный Фондом Бориса Колесникова.

По результатам первого тура, к следующему этапу прошли три тысячи участников. А сотня победителей, которые представляют самые интересные бизнес-идеи для отечественной авиации, получат летом возможность пообщаться с представителями лидеров мирового авиастроения на авиасалоне Ле Бурже во Франции.

"Результаты, которые показаны сегодня, будут сопровождать ребят всю жизнь. Насколько они овладели техническим английским, настолько они будут успешны в авиации. Я все же хотел бы, чтобы, несмотря на высокие знания, которые сегодня безусловно будут проявлены, они остались в нашей стране, пускай с высоким уровнем английского языка", – говорит Борис Колесников.

Ранее мы писали, что тридцать украинских студентов побывали на самой крупной в мире кондитерской выставке в Кельне. Все они – победители конкурса "Пищевые технологии", который уже второй раз проводит Фонд Бориса Колесникова. Кроме участия в выставке Фонд подарил студентам экскурсию Кельном и в Музей шоколада.

Напомним, что к масштабному студенческому конкурсу присоединились 8,5 тысяч участников со всей Украины.

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Тег Борис Колесников, авиатор, Фонд Бориса Колесникова

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