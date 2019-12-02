В Днепре сотни квартир остались без тепла из-за новой котельной

Люди грозятся перекрыть железную дорогу, потому что у них по 11 градусов тепла в квартирах

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Невыносимый холод в сотнях домов в Днепре. Отопление дали только несколько дней назад, и пока батареи едва-едва теплые. Почему горожане мерзнут – решили разобраться новости "Сегодня".

"Я сплю с супругой в одежде, ребенок спит у себя в комнате с обогревателем", – жалуется Анатолий, житель Днепра.

Такая же ситуация еще у двух сотен жителей этой улицы. Люди жалуются, что из-за холода они начали болеть. В прошлом году в домах было не менее 20 градусов, рассказывают люди. Но сейчас – им изменили теплопоставщика: с Комэнергосервис на Теплоэнерго. И после этого начались проблемы.

"Если в том году мы могли хотя бы окно открыть на проветривание, то в этом году об этом можно даже не думать", – отмечает днепрянка Лариса.

Работники котельной объясняют, что тепло в квартиры подают:

"Сейчас температура подачи 50 градусов, по температурному графику это вполне нормальная температура. Если начинает холодать – мы добавляем температуру".

Теплопоставщики направляют людей в ЖЭК, якобы отопления работает не на полную, потому что в системе застоялся воздух. Но коммунальщики отвечают, что системы подготовили и наполнили водой. Но после старта отопления работу надо наладить.

Елена Шестак, заместительница директора жилищного хозяйства Самарского района:

"На сегодняшний день ведутся пуско-наладочные работы, совместно с теплосетью, потому что трасса проложена новая, новая котельная. Спускается воздух, потому что верхняя разводка, новая трасса – новые проблемы".

Люди же тем временем за холод в квартирах платить не собираются. Потому что теплопоставщик должен был позаботиться обо всем еще до начала отопительного сезона. В горсовете же заявляют, что если в квартирах меньше 18 градусов, то стоит оформить перерасчет.

Анжелика Пилипенко член комиссии городского совета по вопросам бюджета:

"Человек может в письменной форме или по телефону предоставить заявку теплоснабжающей организации. Придет представитель теплоснабжающей организации и мы все составим акт о том, что услуга не предоставляется. Но все мы понимаем, что это сложно и практически не возможно".

А если тепла не будет и в дальнейшем, жители холодных квартир угрожают перекрыть железную дорогу, расположенную рядом.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как из-за проблем с отоплением в Светловодске объявили чрезвычайное положение. Там доведенные до отчаяния люди перекрыли трассу государственного назначения.

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