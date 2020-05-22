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В Днепре сотрудница банка "заработала" 19 миллионов, обманывая клиентов

22 мая, 05:00

Руслан Ровик

Женщина присвоила деньги, принадлежащие пяти вкладчикам банка

В Днепре сотрудницу одного из банков подозревают в присвоении крупной суммы – 19 миллионов гривен, из денег, принадлежащих вкладчикам учреждения.

Как сообщили в областной прокуратуре, в ходе следствия стражи порядка пришли к выводу, что женщина использовала поддельные документы.

В частности, она получила деньги по доверенностям на распоряжение депозитными счетами, якобы выданные их владельцами. Ее подозревают в присвоении денег пяти вкладчиков банка.

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Подозреваемая распорядилась этими деньгами по своему усмотрению и в ходе досудебного расследования в полном объеме возместила нанесенный ущерб.

Судебное разбирательство уголовного производства продолжается.

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Напомним, что в прошлом году украинцы увеличили объемы банковских вкладов на 36,09 млрд грн – до 474,44 млрд грн.

Сайт "Сегодня" писал о том, что, по информации НБУ, средняя стоимость депозитов в национальной валюте составляла 6,8% годовых. После объявления карантина показатели стали увеличиваться: 7%, 8,1%, 8,9%.

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Также мы разбирались, сколько протянут украинцы без сбережений. Подробнее об этом узнавайте из сюжета:

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Источник: Сегодня

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