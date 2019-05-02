В Днепре создали онлайн-путеводитель по местам истории советской эпохи

Желающим доступны 142 советские исторические локации

Фото: try.wayme.tours.

В Днепре историки и фотографы объединились, чтобы создать путеводитель по объектам советского наследия города. Он представляет собой онлайн-карту, на которую нанесли 142 архитектурных объекта прошлого века.

Среди прочих, здесь можно встретить витражи, барельефы, мозаики, панно, росписи, скульптуры и фрески. Над проектом создатели работали почти год в полевых условиях: им пришлось исследовать город, разыскать в нем интересные исторические объекты, сфотографировать и отметить на карте.

Корреспондент "Сегодня" выяснил, что горожане увидят в онлайн-туре, и будут ли водить экскурсии по историческим достопримечательностям.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ.

Так, на онлайн-карту разработчики добавили объекты, до которых еще не добралась декоммунизация. Разработчики подчеркивают, что каждый из 142 объектов интересен и несет историческую или художественную ценность. Такие объекты важны в первую очередь потому, что декораторы и художники выполняли их вручную.

"Этим путеводителем мы пытаемся создать продуктивный диалог, поставить вопрос о судьбе большого пласта искусства страны, которое находится на грани разрушения и исчезновения. Ведь парадоксален момент того, что международное сообщество с огромным интересом относится к советскому искусству, многие приезжают специально для его изучения. Иностранные художники и архитекторы им вдохновляются", — рассказали авторы путеводителя.

КАРТА.

Чтобы увидеть архитектурные и художественные объекты, горожанам достаточно иметь доступ ко всемирной сети. Поскольку некоторые места, в которых сохранены исторические реликвии, находятся под охраной и вход туда закрыт, интернет-пользователи могут зайти на онлайн-карту, где отмечены пешеходные маршруты и артефакты.







Наибольшее количество интересных объектов сосредоточено в центральном районе города. Для удобства на карте их обозначили разными цветами. Нажимая на каждый из объектов, пользователь видит краткую справку об артефакте: его место, название, описание и автора снимка. В дальнейшем количество объектов, занесенных в онлайн-путеводитель, будет увеличиваться.

"В работе над этим путеводителем были проведены действительно громадные полевые изыскания: исследование города, поиск объектов и их фотографирование. Даже была парочка мест, куда не хотели пускать. Потому и убеждать приходилось, и слезы были, а иногда приходилось задействовать "режим невидимого ниндзя". Также была проведена немалая работа, чтобы составить описание каждого места, проследить и узреть его концепт, подоплеку", — отвечают разработчики.

ВОКЗАЛ И ОСТРОВ.

Среди достопримечательностей Днепра гиды выделяют Монастырский остров, здания Главпочтамта и Исторического музея.

"Также часто водим экскурсии на ж/д вокзал и в Художественный музей. Там много произведений, созданных современниками и в эпоху соцреализма. Также посещаем Аэрокосмический центр, где много экспонатов ушедшей эпохи", — рассказала "Сегодня" туроператор "Днепр Вояж" Светлана Касаева.

Напомним, ранее мы сообщали, что президент США Дональд Трамп назвал причину развала СССР. По его мнению, ею стала война в Афганистане.

"Россия была Советским Союзом. Это Афганистан сделал ее Россией, потому что они разорились, сражаясь в Афганистане", — отметил глава Белого дома, добавив, что Москва поступила правильно, когда начала эту кампанию из-за террористической угрозы, исходящей от талибов.

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