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В Днепре спасатели помогли маленькой девочке, которая застряла в батарее

Сегодня, 15:03

Ножка ребенка попала между радиатором отопления и стеной в спальне квартиры

В Днепре маленькая девочка застряла в батарее. Инцидент произошел 23 апреля, в 21:22, в квартире дома на улице Маршала Малиновского. 

Оказалось, малышка игралась, и ее ножка попала между радиатором отопления и стеной в спальне квартиры.

По указанному адресу направили дежурный караул 3-й государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС. 

Там специалисты без применения аварийно-спасательного инструмента аккуратно вытащили ножку ребенка. Во время оказания помощи спасатели смазали ногу подсолнечным маслом. Ребенок в госпитализации не нуждался.

К месту вызова привлекли пять человек личного состава и одну единицу пожарно-спасательной техники. 

Ранее под Киевом маленький ребенок застрял в чугунной батарее. Рука малыша застряла между секциями чугунного радиатора.

Напомним, сотрудники ГСЧС в Киеве спасли девочку, которая застряла в спортивном снаряде на спортплощадке у пятиэтажки на улице Щербаковского, 49, на столичных Нивках.

Также мы писали, что в Черкассах вор застрял на месте преступления. Жители уверяют: в их дом пришел воровать кабель.

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Тег ребенок, спасатели, спасение, застрял, ГСЧС, застряла, батарея

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