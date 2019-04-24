В Днепре спасатели помогли маленькой девочке, которая застряла в батарее

Ножка ребенка попала между радиатором отопления и стеной в спальне квартиры

В Днепре маленькая девочка застряла в батарее. Инцидент произошел 23 апреля, в 21:22, в квартире дома на улице Маршала Малиновского.

Оказалось, малышка игралась, и ее ножка попала между радиатором отопления и стеной в спальне квартиры.

По указанному адресу направили дежурный караул 3-й государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС.

Там специалисты без применения аварийно-спасательного инструмента аккуратно вытащили ножку ребенка. Во время оказания помощи спасатели смазали ногу подсолнечным маслом. Ребенок в госпитализации не нуждался.

К месту вызова привлекли пять человек личного состава и одну единицу пожарно-спасательной техники.

Ранее под Киевом маленький ребенок застрял в чугунной батарее. Рука малыша застряла между секциями чугунного радиатора.

Напомним, сотрудники ГСЧС в Киеве спасли девочку, которая застряла в спортивном снаряде на спортплощадке у пятиэтажки на улице Щербаковского, 49, на столичных Нивках.

Также мы писали, что в Черкассах вор застрял на месте преступления. Жители уверяют: в их дом пришел воровать кабель.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Днепре спасатели помогли маленькой девочке, которая застряла в батарее". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"