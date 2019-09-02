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В Днепре спасатели вытащили из воды утопающую женщину

2 сентября, 09:35

Спасенную госпитализировали в больницу

/ Фото: Pixabay

В Днепре спасатели вытащили из воды утопающую женщину. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Как выяснилось, сегодня утром, в 6:06, в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в водах реки Днепр по неизвестным причинам находится женщина. На место сразу отправили водолазно-спасательную группу. Женщину нашли в воде около метра от берега и держалась за металлическую арматуру.

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"Гражданку, 1966 года, сразу было изъято из воды и быстро, на катере "Колибри", доставлены на берег для передачи скорой медицинской помощи. Спасенную госпитализированы в больницу", – рассказали в ГСЧС.

Отметим, что к спасательным работам привлекли три человека личного состава и одну единицу специальной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

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Ранее мы сообщали, что в Чернигове на городском пляже в Десне утонул 13-летний подросток. Парень отдыхал с друзьями, нырнул и уже не выплыл.    

А в Винницкой области в пруду утонули двое детей, брат и сестра. Мальчику было 6 лет, девочке 10 лет. Предварительно, один из детей поскользнулся на плитах у пруда, а другой пытался его спасти.

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Днепр утопленник женщина спасение ГСЧС

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