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В Днепре спасатели вытащили из воды утопающую женщину. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Как выяснилось, сегодня утром, в 6:06, в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в водах реки Днепр по неизвестным причинам находится женщина. На место сразу отправили водолазно-спасательную группу. Женщину нашли в воде около метра от берега и держалась за металлическую арматуру.

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"Гражданку, 1966 года, сразу было изъято из воды и быстро, на катере "Колибри", доставлены на берег для передачи скорой медицинской помощи. Спасенную госпитализированы в больницу", – рассказали в ГСЧС.

Отметим, что к спасательным работам привлекли три человека личного состава и одну единицу специальной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

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