В Днепре спасатели вытаскивали людей из-под "рухнувшего" вертолета

Спасатели провели учения по оказанию экстренной помощи и сопровождению пострадавших

Фото: ГСЧС

В Днепре упал вертолет, на борту которого было 13 человек. К счастью, всех благополучно спасли, а пострадавшим оказали помощь и необходимое сопровождение – по такому сценарию провели учения в Международном аэропорту "Днепропетровск".

Два дня спасатели проверяли слаженность действий сотрудников воздушных ворот в случае чрезвычайных происшествий, и справились с задачами на "отлично". В учениях приняли участие полицейские, медики, спасатели, волонтеры и поисково-спасательные воздушные судна.







"Все задействованные службы гражданской защиты и представители аэропорта продемонстрировали слаженное взаимодействие и оперативное реагирование", — сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.

Напомним, недавно в Ровенской области потерпел крушение вертолет армейской авиации Ми-8. Связь с вертолетом была потеряна во время учебно-тренировочного полета. Позже стало известно, что Ми-8 упал во время выполнения плановых учений "День – Ночь" вблизи села Сестрятин Радивиловского района Ровенской области примерно в трех километрах от села. После падения машина загорелась. В результате аварии погибли четверо членов экипажа.

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