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В Днепре спасли бойца, которому пуля пробила глаз: к нему приехала беременная невеста

22 мая, 16:08

Пуля попала в глаз бойца, прошла через мозг и застряла в затылочной кости черепа

Фото: Сергей Рыженко
Фото: Сергей Рыженко.

В Днепре нейрохирург больницы Мечникова Андрей Сирко провел сверхсложную операцию по извлечению пули из головы раненого 24-летнего военнослужащего Александра. Об этом в сети "Фейсбук" пишет главный врач областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.

Пуля попала в глаз бойца, прошла через мозг и застряла в затылочной кости черепа. 

"Голова вся в бинтах, только трубка аппарата ИВЛ показывает контуры человека. Опытный нейрохирург Андрей Сирко, взвесив все "за" и "против", пошел на сложнейшую операцию. Часы тяжелой работы не прошли даром. После трепанации, удаления осколков черепа и пули боец получил шанс. Сегодня показал первые признаки положительной динамики, стал шевелить конечностями", — написал главврач.

Раненный военнослужащий родом из Никополя. Сегодня к нему приехала невеста Аня, она ждет ребенка. Девушка говорит со слезами на глазах: "Я его буду любить любого, тяжелое ранение и потеря глаза не помеха для нашей совместной жизни, лишь бы выжил". 

Как сообщалось, 21 мая оккупанты пять раз нарушали режим прекращения огня. Вследствие обстрелов возле населенного пункта Водяное украинский защитник получил ранения. Пуля пробила глаз Александру, его эвакуировали с помощью санавиации в больницу Мечникова в Днепре.

Напомним, что в целом 20 мая в зоне проведения ООС на Донбассе зафиксировали 10 обстрелов украинских позиций оккупантами, в том числе четыре раза – с использованием запрещенных Минскими соглашениями вооружений.


Мы также писали, что вооруженные формирования РФ сосредоточивают на Донбассе десятки танков и гаубиц, а также зенитные ракетные комплексы в местах, расположенных с нарушением линий отвода и постоянных мест хранения.

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Тег ранение, операция, госпиталь, пуля, ранения, мечникова

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