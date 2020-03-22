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В Днепре спасли кошку, которая упала с девятого этажа (фото)

22 марта, 12:28

Татьяна Очеретяна

В результате падения животное поранилось

Работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепре спасли кошку, которая упала с десятого этажа жилого дома. Об этом сообщает Информатор.

На сайте написали, что в службу спасения обратился мужчина и рассказал, что его кошка выпала с балкона на 9 этаж и спряталась между многоэтажками.

Спасатели, которые прибыли на место происшествия, нашли животное. Кошка была напугана и не отзывалась на голос хозяина.

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Промежуток между домами был слишком узким, чтобы туда смог протиснуться человек. Поэтому с помощью устройства для отлова животных сотрудники службы спасения достали пушистую из ее укрытия и передали в руки хозяина.

В результате падения с такой высоты, кошка травмировалась.

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