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В Днепре спустя 13 лет задержали подозреваемого в жестоком убийстве бизнесмена (фото, видео)

23 ноября, 13:36

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Двух фигурантов дела задержали практически сразу, а вот третьему подозреваемому удалось скрыться

В Днепре правоохранители задержали третьего фигуранта заказного убийства первомайского бизнесмена, который скрывался 13 лет.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, двух фигурантов дела – заказчика и исполнителя – задержали еще в декабре 2007 года. Им был вынесен приговор в виде лишения свободы на 15 лет с конфискацией имущества. А третьему фигуранту удалось скрыться. Следователи заочно сообщили ему о подозрении и объявили в международный розыск, а суд избрал меру пресечения – арест.

В ходе санкционированного обыска полицейские нашли оригинальный паспорт фигуранта дела и поддельные документы.

Задержанному инкриминируется сразу несколько уголовных правонарушений – покушение на убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц из корыстных побуждений и способом, опасным для жизни многих людей, а также убийство, совершенное на заказ, незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

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Если вина злоумышленника будет доказана, ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас 49-летний злоумышленник доставлен в Николаев и по решению суда будет содержаться в СИЗО.

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Напомним, в ноябре 2007 года в Первомайске 42-летнего директора Первомайского гранитно-щебеночного карьера, гражданина Молдовы, расстреляли из пистолета-пулемета. От полученных ранений пострадавший погиб.

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На месте происшествия следственно-оперативная группа обнаружила оружие с самодельным глушителем и гильзы. 8 декабря в Днепропетровской области задержали участников группы, которая организовала заказное убийство. Непосредственным исполнителем оказался 26-летний житель города Орджоникидзе, заказчиком выступил 47-летний житель города Вольногорск той же Днепропетровской области.

Он с жертвой имел спорные вопросы по совместному бизнесу, поэтому с целью ликвидации конкурента заказал его убийство. Личность посредника, поставщика оружия и взрывчатки, установили сразу, однако, задержать смогли лишь спустя 13 лет, поскольку он сменил фамилию и скрывался.

Ранее мы сообщали, что копы задержали подозреваемого в убийстве бизнесмена в Киеве.

Также напомним, под Одессой мужчина убил супругов-предпринимателей.

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