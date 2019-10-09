В Днепре срочно ищут водителей троллейбусов и трамваев

Всем желающим предлагают бесплатное обучение и зарплату до 18 тысяч гривен

Иллюстрация / Фото: пресс-служба мэрии Харькова

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В Днепре достаточно троллейбусов и трамваев, но управлять ими некому – в городе не хватает водителей, хотя открыто около 200 вакансий. Чтобы обучить кадры, открыли первый городской центр по подготовке.

Полсотни будущих работников уже осваивают науку. Как проходят занятия и на какую зарплату люди могут рассчитывать выяснили новости "Сегодня".

Средний возраст учащихся – 45 лет. Сергей работает кондуктором в троллейбусе. Но признается, что всегда мечтал управлять рогатым.

"Мне с детства понравились троллейбусы. Уже в более зрелом возрасте я посмотрел на это, как на профессию. Оценил все за и против. И решил записаться на курсы в ученики, чтоб стать водителем троллейбуса", – признался Сергей Иванов.

Учатся не только днепряне. Есть студенты из Запорожья, Кропивницкого и Каменского.

"Я буду работать у себя в городе Каменском водителем трамвая", – говорит Жанна Смирнова.

В Днепре это первый городской центр по подготовке водителей электротранспорта. За руль сел и мэр. Открыть такой центр решили из-за недобора кадров, говорит Борис Филатов. Городской транспорт стремительно развивается, а работать – некому.

"До 2018 года соответствующие услуги по обучению оказывали КП областного совета. Но, к сожалению, у него закончились соответствующие лицензии и сертификаты, и дальше обучать людей было негде", – объяснил градоначальник.

Занятия проходят пять дней в неделю в течение пяти с половиной месяцев. Для днепрян обучение бесплатное, для приезжих – 1300 гривен в месяц.

"Каждый кандидат на учебу он подписывает договор с предприятием, и он обязан отработать на предприятии не мене двух лет", – рассказал Владимир Кобец, директор КП "Днепровский электротранспорт"

"Мы готовы набрать 100 водителей трамвая и 100 водителей троллейбуса. Это стратегически. Вы видите, в вечерние пики электротранспорт просто не может закрыть по причине недостатка водителей", – добавил директор городского Департамента Игорь Маковцев.

После окончания курсов водителям трамваев и троллейбусов предлагают зарплату от 10 до 18 тысяч гривен в месяц.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что киевская власть планирует заменить маршрутки, которые регулярно попадают в ДТП, комфортабельными автобусами.

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