В Днепре стафф терьер покусал ребенка и полицейского

В Днепре бойцовская собака – стаффордширский терьер – напала на 11-летнего мальчика и на полицейского, который разбирался с этим происшествием.

Как сообщает "Информатор", хозяин пса выгуливал его на поводке, но без намордника.

В результате нападение собака укусила ребенка в область паха, мальчик получил серьезные травмы, его прооперировали и сейчас он находится в областной больнице.

Случайные очевидцы происшествия сообщили о нападении в полицию, и в тот момент, когда хозяин общался с копами, собака снова сорвалась с поводка и вцепилась в полицейского.

Пес прокусил ему руку и палец, разодрал ногу выше колена и порвал форменную одежду. Медики оказали мужчине первую помощь, после чего госпитализировали в больницу.

Ответить, почему животное набросилось на ребенка, хозяин не смог. В итоге, собаку быстро усмирили, а на место вызвали бригаду скорой помощи. Агрессивную собаку в конечном итоге забрал "Зооконтроль", а ее хозяин отправился в районное отделение полиции.

Напомним, ранее на Киевской набережной Ужгорода две бойцовых собаки набросились на женщину, которая выгуливала своего песика.

Также мы сообщали, что в Украине от нападений собак каждый год гибнет до десяти человек, а число покусанных и напуганных агрессивными псами не удается установить, потому что до суда такие случаи обычно не доходят. Почему домашнее животное становится агрессивным и как найти управу на соседа, если его пес терроризирует вас, выясняли журналисты "Сегодня".

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