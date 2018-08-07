В соревнованиях участвуют кинологи и их собаки со всей Украины

В Днепре стартовал всеукраинский чемпионат кинологов. Полицейские-кинологи со всей Украины соревнуются за звание лучшего и демонстрируют на полосе препятствий навыки и способности служебных собак.

За каждым движением участников пристально наблюдают пятнадцать судей. Соревнования продлятся три дня. За это время тридцать шесть "кинологических расчетов" проверят по многим критериям. Собаки и их хозяева должны быстро и без ошибок преодолеть полосу препятствий, найти вещественные доказательства и гильзы на условном месте преступления. Кроме того, кинологов и их собак испытают и на психологическую выносливость, и только после этого определят лучших.

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