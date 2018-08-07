В Днепре стартовал всеукраинский чемпионат кинологов

Сегодня, 18:46

В соревнованиях участвуют кинологи и их собаки со всей Украины


В Днепре стартовал всеукраинский чемпионат кинологов. Полицейские-кинологи со всей Украины соревнуются за звание лучшего и демонстрируют на полосе препятствий навыки и способности служебных собак.

За каждым движением участников пристально наблюдают пятнадцать судей. Соревнования продлятся три дня. За это время тридцать шесть "кинологических расчетов" проверят по многим критериям. Собаки и их хозяева должны быстро и без ошибок преодолеть полосу препятствий, найти вещественные доказательства и гильзы на условном месте преступления. Кроме того, кинологов и их собак испытают и на психологическую выносливость, и только после этого определят лучших.

Ранее мы писали о том, что в Колумбии овчарка по прозвищу Сомбра нашла крупную партию кокаина, из-за чего на нее объявили охоту местные наркоторговцы. Собака стала национальной знаменитостью.

Напомним, в Черноморске Одесской области открыли памятник собаке по кличке Лорд, который ждал у поликлиники своего умершего хозяина более 10 лет
днепр, собака

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