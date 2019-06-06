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В Днепре стартует проект "Народная филармония": концерты пройдут в спальных районах города

6 июня, 19:15

Днепрян ожидают мастер-классы, конкурсы и кинопоказ

В Днепре стартовал проект "Народная филармония"
В Днепре стартовал проект "Народная филармония". Фото: пресс-служба мэрии Днепра

В Днепре с 8 июня стартует второй этап проекта "Народная филармония". Мероприятие проводится с 2016 года и традиционно собирает большое количество любителей искусства.

Местные жители смогут принять участие в мастер-классах и интерактивных конкурсах, а также посетить кинопоказ. Кроме прочего, для горожан приготовили развлекательную программу "Народная филармония. Культура нашего двора", в рамках которой во дворах многоэтажных домов выступят артисты, что позволит присоединиться к программе жителям спальных районов.

"Люди с нетерпением ждут новых концертов. Это все организуем именно для них, чтобы горожане имели возможность с удовольствием провести досуг, отдохнуть, отвлечься от работы, обыденности и просто насладиться выступлениями коллективов и исполнителей. Поэтому приглашаем днепрян на концерты и развлекательные мероприятия "Народной филармонии", – сообщил заместитель городского головы Александр Шикуленко.

Побывать на выступлении профессиональных коллективов днепряне смогут в субботу, а на дворовых концертах – в воскресенье.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Днепре стартовал конкурс полезных проектов. Побороться за призовой фонд, общая сумма которого в этом году составит 500 тысяч гривен, смогут разработчики из любого уголка страны.

Также мы писали о том, что в Днепре на реконструкцию закрыли центральную часть города. рабочие приступили к реконструкции части улицы Короленко от проспекта Дмитрия Яворницкого до улицы Челюскина. Строители перенесут коммуникации, а в завершение высадят 70 новых деревьев. Работы будут продолжаться до конца года.

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Тег Днепр, концерт, филармония, проект

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АВТОР:

Журавель Максим

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