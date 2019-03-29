В Днепре стая бездомных собак напала на женщину

Из-за нападения пострадавшая сломала руку и позвоночник

В Николаевской области девушка погибла после нападения бойцовского пса. Фото: Pixabay

В Днепре стая бездомных собак напала на женщину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e73/2f6/5c6e732f6aa75.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e73/2f6/5c6e732f6aa75.jpg 2019-03-29T13:41:00+02:00 Днепр Из-за нападения пострадавшая сломала руку и позвоночник

В Днепре женщина сломала руку и позвоночник из-за нападения стаи бездомных собак. Об этом в соцсетях пожаловалась сама пострадавшая. Но после того, как ее сообщение распространил живодер Алексей Святогор, против Елены восстали защитники животных. Все подробности выясняли журналисты "Сегодня".

По словам Елены, травмы она получила, когда пыталась отбиться от стаи бездомных собак. На женщину животные напали они поздно ночью, когда она шла по тропинке через балку.

"Они появились рядом, потом они меня окружили, очень агрессивно лаяли. И когда я упала, они просто вцепились в меня со всех сторон. Они меня кусали и с той стороны, и с этой, я закрывала лицо", – уверяет Елена Свиченская.

Но об укусах в больнице Елена ничего не сказала – только пожаловалась на боль в спине и руке. Там ее обследовали и наложили на руку гипс. Но спустя несколько дней после инцидента у нее диагностировали компрессионный перелом позвоночника и запретили вставать по меньшей мере четыре месяца. Теперь женщина осталась без работы и денег.

Впрочем, пользователи соцсетей обвинили Елену в клевете на собак. Мол, ее раны не похожи на укусы. Такого же мнения и врачи, которые осматривали пострадавшую.

Отметим, что Днепре уже несколько лет отлавливают бездомных собак.

"Ее стерилизуют, затем 10-14 дней в зависимости от животного, идет антибиотикотерапия, обработка швов. После чего собака обязательно вакцинируется от бешенства, клипсируется во время стерилизации, ей присваивается идентификационный номер. После этого животное возвращается туда, где было отловлено", – рассказал ловец бездомных животных КП "Зооконтроль" Арсений Богомаз.

После этого собаки становятся менее агрессивными и людей не атакуют. В прошлом году в Днепре стерилизовали и вернули на улицы почти 300 собак. По поводу стаи в балке, которая якобы напала на Елену, к ловцам ни разу не обращались, но информацию они проверят.

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