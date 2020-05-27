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В Днепре столкнулись четыре авто: город сковали пробки (фото, видео)

27 мая, 12:18

Татьяна Очеретяна

К счастью, пострадавших нет

В Днепре из-за ДТП образовалась огромная пробка, которая сковала левобережную часть города. Об этом сообщил Днепр Оперативный.

Известно, что ДТП произошло на центральной переправе. Столкнулись четыре автомобиля: занята полностью средняя полоса движения по направлению к центру города.

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Предварительно, все автомобили двигались по одной полосе. В какой-то момент водитель грузовика Volkswagen не выбрал безопасную дистанцию. В итоге грузовик применил экстренное торможение и врезался в автомобиль Renault, который в свою очередь по инерции ударил легковой автомобиль Volkswagen Golf. Также из-за экстренного торможения грузовика, двигавшийся позади него водитель автомобиля Subaru не успел отреагировать и врезался в грузовой Volkswagen.

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С левого на правый берег Днепра занято две полосы движения. В следствии чего образовалась очень длинная пробка Из-за ДТП плотный трафик наблюдался даже на улице Калиновой, в направлении Слобожанского проспекта.

Напомним, недавно в Днепре нарушители на Audi во время погони влетели в пешеходов. В ДТП один из пешеходов погиб на месте, также мужчина и ребенок получили тяжелые травмы.

Кроме того, мы писали, что ранее в Днепре виновник ДТП скрылся с места аварии, прихватив с собой пострадавшего. Все происходило прямо в центре города. На записи авторегистратора видно, как ВАЗ сносит человека на переходе.

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ДТП Днепр пробки

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