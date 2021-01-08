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В Днепре столкнулись две иномарки: авто – вдребезги, есть пострадавшие (фото)

8 января, 14:12

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

На месте аварии работали две бригады скорой помощи

В Днепре на перекрестке Запорожского шоссе и улицы Джинчарадзе произошло ДТП с участием автомобилей Mercedes и Renault. В результате аварии пострадали два человека.

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Как сообщает "Информатор", по предварительной информации, Mercedes двигался по Запорожскому шоссе в сторону выезда из города. Renault ехал со стороны улицы Космической до проспекта Гагарина.

На перекрестке с ул. Джинчарадзе водитель Renault не предоставил преимущество второму автомобилю и совершил поворот. Водитель Mercedes не успел среагировать на этот маневр и в результате Mercedes ударил Renault в правый бок.

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На месте происшествия работали правоохранители, две бригады скорой помощи и специалисты ГСЧС. Водителя Renault увезли в больницу им. Мечникова с подозрением на перелом костей таза и правой руки. Пассажира Mercedes госпитализировали в городскую клиническую больницу №16.

Ранее мы сообщали, что в Одессе столкнулись пять автомобилей. В результате столкновения одно из авто загорелось.

Также напомним, под Житомиром пьяный водитель сбил подростков.

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ДТП Днепр полиция скорая помощь пострадавшие
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