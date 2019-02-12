В Днепре столкнулись две легковушки: пострадал ребенок

Ребенка госпитализировали в больницу с травмой головы

Фото: dp.informator.ua.

В Днепре столкнулись две легковушки: пострадал ребенок Журавель Максим //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/2a7/665/5c62a76656413.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/2a7/665/5c62a76656413.jpg 2019-02-12T13:08:00+02:00 Днепр Ребенка госпитализировали в больницу с травмой головы

В Днепре столкнулись две легковушки. В результате аварии пострадал ребенок, рассказали "Сегодня" в центре коммуникации Патрульной полиции в Днепропетровской области.









ДТП произошло 11 февраля около 22:00 на улице Юлиуша Словацкого в Шевченковском районе города. Там столкнулись автомобиль Suzuki и Toyota. По предварительной информации, авария произошла, когда водитель Toyota хотел совершить поворот.

По данным местной прессы, в результате аварии пострадал ребенок 2005 года рождения. Ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

"Инспекторы вызвали на место карету "скорой" помощи и направили потерпевшего в больницу. На место происшествия патрульные вызвали следователя по ДТП для дальнейшего выяснения обстоятельств происшествия", – рассказали "Сегодня" в Патрульной полиции области.

Напомним, недавно в Днепре столб и труба теплотрассы рухнули на припаркованную под ними легковушку.

Также мы рассказывали, что в Днепре на дороге перевернулся грузовик с пивом. В результате чего произошло столкновение с маршруткой и двумя легковушками.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Днепре столкнулись две легковушки: пострадал ребенок". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР: Журавель Максим Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.