В Днепре столкнулись две легковушки: пострадал ребенок
Ребенка госпитализировали в больницу с травмой головы
В Днепре столкнулись две легковушки. В результате аварии пострадал ребенок, рассказали "Сегодня" в центре коммуникации Патрульной полиции в Днепропетровской области.
ДТП произошло 11 февраля около 22:00 на улице Юлиуша Словацкого в Шевченковском районе города. Там столкнулись автомобиль Suzuki и Toyota. По предварительной информации, авария произошла, когда водитель Toyota хотел совершить поворот.
По данным местной прессы, в результате аварии пострадал ребенок 2005 года рождения. Ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.
"Инспекторы вызвали на место карету "скорой" помощи и направили потерпевшего в больницу. На место происшествия патрульные вызвали следователя по ДТП для дальнейшего выяснения обстоятельств происшествия", – рассказали "Сегодня" в Патрульной полиции области.
Напомним, недавно в Днепре столб и труба теплотрассы рухнули на припаркованную под ними легковушку.
Также мы рассказывали, что в Днепре на дороге перевернулся грузовик с пивом. В результате чего произошло столкновение с маршруткой и двумя легковушками.
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