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В Днепре столкнулись две легковушки: пострадал ребенок

Вчера, 13:08

Ребенка госпитализировали в больницу с травмой головы

Фото: dp.informator.ua
Фото: dp.informator.ua.
В Днепре столкнулись две легковушки: пострадал ребенок //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/2a7/665/5c62a76656413.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/2a7/665/5c62a76656413.jpg Днепр Ребенка госпитализировали в больницу с травмой головы

В Днепре столкнулись две легковушки. В результате аварии пострадал ребенок, рассказали "Сегодня" в центре коммуникации Патрульной полиции в Днепропетровской области.

ДТП произошло 11 февраля около 22:00 на улице Юлиуша Словацкого в Шевченковском районе города. Там столкнулись автомобиль Suzuki и Toyota. По предварительной информации, авария произошла, когда водитель Toyota хотел совершить поворот.

По данным местной прессы, в результате аварии пострадал ребенок 2005 года рождения. Ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

"Инспекторы вызвали на место карету "скорой" помощи и направили потерпевшего в больницу. На место происшествия патрульные вызвали следователя по ДТП для дальнейшего выяснения обстоятельств происшествия", – рассказали "Сегодня" в Патрульной полиции области.

Напомним, недавно в Днепре столб и труба теплотрассы рухнули на припаркованную под ними легковушку.

Также мы рассказывали, что в Днепре на дороге перевернулся грузовик с пивом. В результате чего произошло столкновение с маршруткой и двумя легковушками. 

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Тег ДТП, Днепр, ребенок, столкновение, легковушки, пострадавший

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АВТОР:

Журавель Максим

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