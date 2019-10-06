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В Днепре столкнулись грузовик и легковушка: погиб водитель

6 октября, 11:20

Лобовое ДТП произошло на Березинке, опубликованы фото

В Днепре произошло лобовое ДТП – столкнулись легковушка ВАЗ и грузовик Mercedes. Водитель легкового автомобиля погиб на месте, сообщает "Информатор".

Авария случилась 6 октября на улице Марии Лисиченко. По предварительным данным, ВАЗ ехал со стороны улицы Калиновой, но повороте автомобиль занесло, и он вылетел на встречную полосу движения. Там легковушка столкнулась с грузовиком.

На помощь водителю легковушки сразу же бросились водители проезжающих мимо авто, но спасти мужчину не удалось. На месте уже работают патрульные, ожидается приезд следователя по ДТП. Все детали происшествия выясняются.

Напомним, недавно в Днепре произошло серьезное ДТП, в котором были ранены три человека и разбиты четыре автомобиля.

Ранее сообщалось, что за восемь месяцев 2019 года в Украине произошло 100 236 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погиб 1991 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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