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В Днепре столкнулись пассажирский автобус и легковушка: есть пострадавший

Сегодня, 15:33

В аварии пострадал 38-летний мужчина

Фото: dp.informator.ua
Фото: dp.informator.ua.
В Днепре столкнулись пассажирский автобус и легковушка: есть пострадавший https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c4/082/ba9/5c4082ba94d48.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c4/082/ba9/5c4082ba94d48.jpg Днепр В аварии пострадал 38-летний мужчина

В центре Днепра утром столкнулись легковушка и пассажирский автобус. Об этом "Сегодня" рассказали в пресс-службе Патрульной полиции Днепропетровской области.

Как сообщили в управлении, происшествие случилось сегодня около 8:00 на перекрестке улиц Владимира Великого и Владимира Мономаха. Прибыв на место аварии, копы увидели, что на дороге не разминулись автомобили Mazda и пассажирский автобус №88, в салоне которого в момент столкновения находились люди.

"Правоохранители прибыли по указанному адресу и выяснили, что дорожно-транспортное происшествие произошло между легковым автомобилем Mazda и автобусом MAN. В результате столкновения пострадал водитель легкового автомобиля 1981 года рождения", – рассказали "Сегодня" в пресс-службе управления Патрульной полиции области.

На место происшествия вызвали "скорую помощь", а также следователя по ДТП. Причины аварии устанавливаются.

Напомним, недавно в Днепре на дороге столкнулись три автомобиля, один из которых "зажевало" под грузовик.

Также мы сообщали, что в Днепре легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. В результате ДТП пострадали два ребенка.

ДТП, Днепр

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АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

Сегодня

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