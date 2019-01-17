В Днепре столкнулись пассажирский автобус и легковушка: есть пострадавший
В аварии пострадал 38-летний мужчина
В центре Днепра утром столкнулись легковушка и пассажирский автобус. Об этом "Сегодня" рассказали в пресс-службе Патрульной полиции Днепропетровской области.
Как сообщили в управлении, происшествие случилось сегодня около 8:00 на перекрестке улиц Владимира Великого и Владимира Мономаха. Прибыв на место аварии, копы увидели, что на дороге не разминулись автомобили Mazda и пассажирский автобус №88, в салоне которого в момент столкновения находились люди.
"Правоохранители прибыли по указанному адресу и выяснили, что дорожно-транспортное происшествие произошло между легковым автомобилем Mazda и автобусом MAN. В результате столкновения пострадал водитель легкового автомобиля 1981 года рождения", – рассказали "Сегодня" в пресс-службе управления Патрульной полиции области.
На место происшествия вызвали "скорую помощь", а также следователя по ДТП. Причины аварии устанавливаются.
Напомним, недавно в Днепре на дороге столкнулись три автомобиля, один из которых "зажевало" под грузовик.
Также мы сообщали, что в Днепре легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. В результате ДТП пострадали два ребенка.
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