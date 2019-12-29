В Днепре столкнулись три легковушки: есть пострадавшие, видео

Двух человек медики увезли в городскую больницу

В Днепре произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате происшествия пострадали двое человек. Об этом сообщает Информатор.

Как написали в источнике, инцидент случился утром на Слобожанском проспекте. Водитель BMW ехал со стороны Нового моста. Перед светофором он попытался "проскочить" и зацепил Volkswagen. После этого BMW столкнулся с Таврией, которая выезжала на проспект Слобожанский с улицы Столетова. От удара Таврию развернуло, а BMW влетел в светофор.

На место происшествия прибыли патрульные и медики.

Во время аварии двое людей получили травмы: пассажирка BMW и водитель Таврии. Обоих пострадавших госпитализировали в городскую больницу №6 с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму.

Из-за аварии на дорогах образовались пробки. Сейчас на месте работает патрульный экипаж и следователь по ДТП. Они опрашивают свидетелей и выясняют все детали случившегося.

Напомним, 26 декабря в международном аэропорту "Борисполь" 38-летний водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Vito сбил рядом с терминалом F пятилетнего мальчика, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

Кроме того, несколько месяцев назад в Киеве произошло ДТП на пешеходном переходе на проспекте Науки. Там кроссовер Nissan на "зебре" сбил 11-летнюю девочку . По словам очевидцев, одна из машин остановилась перед пешеходным переходом, чтобы пропустить ребенка, а Nissan мчался по дороге и не успел затормозить. Школьницу от удара отбросило на несколько метров. Ее госпитализировали в больницу без сознания, состояние тяжелое. Водитель не сбегал с места аварии.

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