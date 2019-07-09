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В Днепре стрельба стала причиной массовой драки

9 июля, 03:05

Столкновение, которое происходило посреди улицы, заметили патрульные

В Днепре стрельба стала поводом массовой драки
В Днепре стрельба стала поводом массовой драки. Фото: Информатор

В Днепре вечером 7 июля на улице Большая Диевская произошла массовая драка, причиной которой стало применение оружия пьяным мужчиной.

Как сообщили корреспонденту "Сегодня" в пресс-службе патрульной полиции, о происшествии копы узнали во время патрулирования – один из них заметил стычку, и инспекторы попытались остановить конфликт.

"Очевидцы указали на мужчину, одетого в белую футболку и темные брюки, как на того, который выстрелил из предмета, похожего на оружие. Предварительно, именно поэтому и началась драка. Вышеуказанный человек был с явными признаками алкогольного опьянения, вел себя агрессивно и выражался нецензурной бранью", — рассказали патрульные.

К счастью, в результате происшествия никто н пострадал. Копы задержали буяна и доставили его в районное отделение полиции, а на место вызвали следственно оперативную группу.

Напомним, что не так давно в Киеве произошла перестрелка в районе общежитий Национального авиационного университета, в которой были замешаны иностранцы. 

Также сообщалось, что полицейские 31 мая в Переяслав-Хмельницком развлекались, стреляя по банкам. В то время неподалеку гуляли двое мальчиков. Один из копов попал в голову ребенку. 4 июня Голосеевский районный суд под арест на два месяца без права залога отправил двух подозреваемых в убийстве ребенка – полицейских Ивана Приходько и Владимира Петровца.


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Тег оружие, драка, стрельба, происшествия, конфликт, копы, патрульные, массовая драка

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АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

Сегодня

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