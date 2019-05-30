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В Днепре строят первый в области центр помощи неизлечимо больным

30 мая, 11:47

Рабочие занимаются реконструкцией здания

В Днепре создают центр помощи неизлечимо больным. Фото: пресс-служба Днепропетровской ОГА
В Днепре создают центр помощи неизлечимо больным. Фото: пресс-служба Днепропетровской ОГА.

Вскоре в Днепре появится первый в области центр паллиативной помощи – он будет работать на базе городской больницы №15, которая расположена в 12-м квартале.

В данный момент рабочие занимаются реконструкцией здания: они укрепили фундамент, заменили внутренние коммуникации и улучшают фасад. Также строители избавились от изношенных окон и устаревшей системы отопления.

"Медучреждение для неизлечимо больных рассчитано на 46 мест. Врачи говорят, что по функциональности ему нет аналогов в Украине. Кроме палат, там разместят также кабинеты психолога и психотерапевта, помещения для функциональной диагностики и коррекции болевого синдрома, цифровой рентген, комнату для волонтеров и родственников", - рассказали в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

В центре также будет работать дневной стационар. Пациент днем может сделать все необходимые процедуры и вернуться домой, если состояние его здоровья позволяет покидать палату. Оборудуют и конференц-зал, в котором эксперты будут проводить тренинги по оказанию паллиативной помощи.

Ранее мы писали о том, что детская больница №2 в Киеве пугает своих посетителей отвалившейся плиткой и поврежденным полом.

Также сообщалось, что в Николаеве провели срочную эвакуацию из детской инфекционной больницы. 29 маленьких пациентов вывезли и разместили в других медицинских учреждениях из-за того, что здание внезапно начало трещать по швам.


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Тег Днепр, медики, больница, врачи, больные

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АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

Сегодня

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