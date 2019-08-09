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В Днепре студенты-иностранцы пришли на экзамен с поддельными паспортами

Сегодня, 15:15

Теперь будущим медикам грозит до двух лет ограничения свободы

У студента случайно включилось порно на экзамене

У студента случайно включилось порно на экзамене / Фото: Depositphotos

В Днепре в одном из вузов произошел курьезный случай – более 30 иностранных студентов пришли на госэкзамен с поддельными документами.

В пресс-службе местной полиции рассказали, сообщение об инциденте им поступило вчера в 11:20. После этого в отделение доставили 32 иностранцев, их личности уже установили.

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Как сообщает "Информатор", это все произошло в Днепровском медицинском институте традиционной и нетрадиционной медицины на Севастопольсткой, 17. Выяснилось, что студентов разоблачил сотрудник Центра тестирования во время идентификации на Единый квалификационный государственный экзамен по специальности "Медицина". Паспорта иностранцев, по его мнению, были поддельными. Мужчина сразу вызвал полицию, но 10 студентам удалось сбежать.

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Фото: president.gov.ua

"По данному факту в Соборном отделении полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов)", – рассказали в полиции и отметил, что студентам грозит до 2 лет ограничения свободы.

Ранее мы сообщали, что абитуриентка Тернопольского национального педагогического университета Иванна Майхер-Снигур пришла на вступительный экзамен в магистратуру в свадебном платье.

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Днепр вуз студенты иностранцы экзамен

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