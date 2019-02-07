В Днепре талыми водами затопило жилой массив
Спасателям пришлось откачивать воду из подтопленных домов
В Днепре жилой массив затопило талыми водами – пострадали дворы и подвалы домов в Амур-Нижнеднепровском районе – в целом, три с половиной тысячи квадратных метров на пяти улицах. Местным жителям пришлось вызвать спасателей, чтобы те откачали воду.
Между тем, на 7 февраля в городе объявлено штормовое предупреждение, а по всей территории Украины, кроме юга страны, спасатели призвали водителей быть внимательными из-за гололедицы.
Напомним, не так давно в Кривом Роге жильцы четырех квартир остались без электроэнергии и отопления – как только включили тепло, ржавые трубы не выдержали, и горячая вода начала заливать помещения.
Один из жильцов дома признался, что готовился праздновать новоселье, но вместо этого ему придется делать ремонт после потопа.
Ранее мы писали о том, что в Днепре у входа в подъезд одной из многоэтажек образовалась полуметровая яма. Жители боятся, что скоро под землей окажутся их квартиры и боятся заходить в подъезд.
А в Херсоне жители одной из пятиэтажек признались, что живут со страхом – их дом может рухнуть в любой момент.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Днепре талыми водами затопило жилой массив". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Киеве "подмочило" станцию метро: грязную воду собирают тряпками
Ремонтировать «Позняки» начнут после схода снега