В Днепре талыми водами затопило жилой массив

Спасателям пришлось откачивать воду из подтопленных домов

Фото: Сегодня

В Днепре талыми водами затопило жилой массив //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c19/74c/5c5c1974c5cfb.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c19/74c/5c5c1974c5cfb.png 2019-02-07T13:52:42+02:00 Днепр Спасателям пришлось откачивать воду из подтопленных домов

В Днепре жилой массив затопило талыми водами – пострадали дворы и подвалы домов в Амур-Нижнеднепровском районе – в целом, три с половиной тысячи квадратных метров на пяти улицах. Местным жителям пришлось вызвать спасателей, чтобы те откачали воду.

Между тем, на 7 февраля в городе объявлено штормовое предупреждение, а по всей территории Украины, кроме юга страны, спасатели призвали водителей быть внимательными из-за гололедицы.

Напомним, не так давно в Кривом Роге жильцы четырех квартир остались без электроэнергии и отопления – как только включили тепло, ржавые трубы не выдержали, и горячая вода начала заливать помещения.

Один из жильцов дома признался, что готовился праздновать новоселье, но вместо этого ему придется делать ремонт после потопа.

Ранее мы писали о том, что в Днепре у входа в подъезд одной из многоэтажек образовалась полуметровая яма. Жители боятся, что скоро под землей окажутся их квартиры и боятся заходить в подъезд.

А в Херсоне жители одной из пятиэтажек признались, что живут со страхом – их дом может рухнуть в любой момент.

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